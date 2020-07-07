Жир на животе провоцирует заболевания, ускоряющие старение

Ожирение висцерального типа часто является причиной воспалений органов дыхания и брюшной полости.

Организм людей с ожирением висцерального типа начинает самопроизвольно воспаляться из-за избытка иммунных клеток; Фото: Pixabay

Швейцарские исследователи из Бернского университета выяснили, почему так опасно ожирение висцерального типа, когда жир особенно в больших количествах скапливается на животе. Оказывается, такое ожирение провоцирует заболевания, ускоряющие старение и ослабляющие иммунную систему. В жировой висцеральной ткани исследователи обнаружили специфические иммунные клетки лейкоциты эозинофилы, из-за которых и возникают хронические болезни. С одной стороны, эти клетки защищают человека от паразитарных инфекций, но с другой провоцируют заболевания органов дыхания, например, астму.

Чем старше человек, тем меньше эозинофилов становится, и тем сложнее поддерживается нормальное состояние организма. Для того, чтобы избежать инфекции и поддерживать гомеостаз в жировой ткани на животе иммунитет начинает вырабатывать большее количество макрофагов (иммунных клеток, поглощающих чужеродные и вредные клетки). Появившийся дисбаланс и приводит к хроническим воспалительным заболеваниям.

Карташов Тимур