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Учёные высчитали «зону сжигания жира» для эффективного похудения

Сегодня, 16:29

Сбросить лишний вес можно без тяжёлой физической нагрузки.

На сайте ГТРК Южный Урал появилась информация о влиянии физических нагрузок на похудение. Издание сообщает, что учёные провели исследования и высчитали «зону сжигания жира». Согласно результатам, для эффективного похудения не обязательно постоянно подвергать себя тяжёлым физическим нагрузкам.

Организм использует белки, жиры и углеводы, как топливо. Под желанием похудеть люди подразумевают желание избавиться от жира. Поэтому физическую нагрузку нужно рассчитать таким образом, чтобы он тратился, а организм уставал медленно. Такой величиной является «зона сжигания жира», которую нашли учёные.

Во время занятий спортом человек расходует кислород. Чтобы найти «зону сжигания жира», исследователи взяли максимальное количество кислорода, которое может использовать человек, занимаясь спортом. Нагрузка при 40-70% от этого значения расходует в организме жиры и углеводы. Человек быстрее устаёт. А вот работа на 60%, по мнению учёных, является оптимальной для похудения.

Однако при поиске «зоны сжигания жира» необходимо учитывать индивидуальные параметры. Люди с избыточным весом не могут заниматься на одном уровне с теми, чей вес в норме. Так же и профессиональным спортсменам нужна большая нагрузка, чем простому человеку. Кроме того, нельзя не брать во внимание генетическую предрасположенность. Поэтому подбирать оптимальную физическую нагрузку лучше со специалистами.


Антон Жилин

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