Диетолог Чжан Сылань объяснил, как употреблять напиток.

Для многих людей Чай стал неотъемлемой частью рациона. Черный, зеленый, на травах — существует множество разновидностей этого напитка. Однако мало кто знает, что чай необходимо употреблять только определенной температуры, а не как привыкли многие, чем горячее, тем лучше.

Китайский диетолог Чжан Сылань рассказал, что чай любых сортов нужно употреблять не горячим. Из-за чая высокой температуры может возникнуть даже рак кишечника.

Оптимальная температура для чая — 60 градусов. Если напиток будет выше назначенной планки, то увеличится риск, что человек заболеет онкологией. До этого многие люди употребляли чай, который был выше критерия, как правило, это более 90% населения.

Чтобы обезопасить себя от неприятных моментов, Чжан Сылань рекомендует придерживаться совета. Если человек будет употреблять чай, который ниже 60 градусов, то рак кишечника не возникнет так, как это может произойти с теми, кто пренебрегает этим правилом.

Александр Великий