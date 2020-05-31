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Рак кишечника может возникнуть из-за горячего чая

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Рак кишечника может возникнуть из-за горячего чая

Диетолог Чжан Сылань объяснил, как употреблять напиток.

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Рак кишечника может возникнуть из-за горячего чая

Сегодня, 13:14

Диетолог Чжан Сылань объяснил, как употреблять напиток.

Для многих людей Чай стал неотъемлемой частью рациона. Черный, зеленый, на травах — существует множество разновидностей этого напитка. Однако мало кто знает, что чай необходимо употреблять только определенной температуры, а не как привыкли многие, чем горячее, тем лучше. 

Китайский диетолог Чжан Сылань рассказал, что чай любых сортов нужно употреблять не горячим. Из-за чая высокой температуры может возникнуть даже рак кишечника.
Оптимальная температура для чая — 60 градусов. Если напиток будет выше назначенной планки, то увеличится риск, что человек заболеет онкологией. До этого многие люди употребляли чай, который был выше критерия, как правило, это более 90% населения.

Чтобы обезопасить себя от неприятных моментов, Чжан Сылань рекомендует придерживаться совета. Если человек будет употреблять чай, который ниже 60 градусов, то рак кишечника не возникнет так, как это может произойти с теми, кто пренебрегает этим правилом.


Александр Великий

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