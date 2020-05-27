В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

От редактора

В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Затопленная равнина у побережья могла отличаться идеальными климатическими условиями.

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

Мнение

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

Мнение

Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

 Ученые обнаружили, что самцы рыб с модифицированным секретогранином-2 лишь в одном случае из…

Сюжеты:

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные
Главная страница | Здоровье | В Москве стартовало бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

В Москве стартовало бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Сегодня, 12:47

Записаться может любой житель города без направления терапевта.

В российской столице с 27 мая стартовало бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Любой желающий житель Москвы может записаться на сдачу анализа через ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). Направление терапевта для этого не понадобится.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что тестирование на антитела будет проводиться в 30 поликлиниках города.

«Тест поможет узнать, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией и вырабатывается ли у него иммунитет к заболеванию», - рассказала заместитель Сергея Собянина.

Наличие антител к COVID-19 в крови не является гарантией иммунитета. В редких случаях допускаются ложные показания теста. Антител может быть меньше необходимого количества. Поэтому после положительного результата тестирования, врачи не рекомендуют нарушать защитные меры.

На заседании Мосгордумы глава городского Роспотребнадзора заявила, что в Москве коэффициент распространения вируса составляет 0,85. При этих условиях допускается послабление ограничений режима самоизоляции. Если в городе объявят первый этап снятие ограничительных мер, то людям разрешат заниматься спортом на улице. Также будут открыты небольшие магазины.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Минздрав Ростовской области: «Начинаем тестирование на антитела к COVID-19»
Минздрав Ростовской области: «Начинаем тестирование на антитела к COVID-19»

Переболевшие коронавирусом пройдут тесты бесплатно.

Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

В 7-8 % случаев COVID-19 организм дает отпор болезни с помощью интеферонового ответа.

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера
Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости