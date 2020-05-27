В Москве стартовало бесплатное тестирование на антитела к COVID-19

Записаться может любой житель города без направления терапевта.

В российской столице с 27 мая стартовало бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Любой желающий житель Москвы может записаться на сдачу анализа через ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). Направление терапевта для этого не понадобится.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что тестирование на антитела будет проводиться в 30 поликлиниках города.

«Тест поможет узнать, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией и вырабатывается ли у него иммунитет к заболеванию», - рассказала заместитель Сергея Собянина.

Наличие антител к COVID-19 в крови не является гарантией иммунитета. В редких случаях допускаются ложные показания теста. Антител может быть меньше необходимого количества. Поэтому после положительного результата тестирования, врачи не рекомендуют нарушать защитные меры.

На заседании Мосгордумы глава городского Роспотребнадзора заявила, что в Москве коэффициент распространения вируса составляет 0,85. При этих условиях допускается послабление ограничений режима самоизоляции. Если в городе объявят первый этап снятие ограничительных мер, то людям разрешат заниматься спортом на улице. Также будут открыты небольшие магазины.

Антон Жилин