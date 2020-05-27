«Стресс способствует очень быстрому набору веса»: Диетолог Ковальков о лишних килограммах в самоизоляции

Врач рассказал, какие продукты лучше убрать из рациона.

Многие люди жалуются, что в период самоизоляции стали набирать вес. Диетолог Алексей Ковальков в общении с журналистом «Вечерней Москвы» назвал главного виновника лишних килограммов. По мнению доктора медицинских наук РАЕН – это стресс.

Алексей Ковальков рассказал, что люди сейчас находятся в условиях, которые можно сравнить с тюрьмой. Врач имел в виду постоянное нахождение членов семьи в комнате.

«В обычной жизни люди привыкли приходить домой вечером, есть и ложиться спать. Теперь постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс – это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», - сообщил диетолог «Вечерней Москве».

Доктор Ковальков назвал продукты, исключение которых поможет забыть о лишних килограммах на самоизоляции. По его словам, следует убрать из рациона белый рис, мёд, сахар, соки, белый хлеб и картофель. Этим можно предотвратить набор веса.

Спортивный диетолог Арина Скоромная в беседе на радиостанции Sputnik предупредила, что после самоизоляции сбрасывать вес нужно постепенно. Лучше обратиться за помощью к специалистам. А быстрые диеты только навредят здоровью. Спортивную нагрузку после длительной паузы тоже следует восстанавливать постепенно, начиная с утренней зарядки.

Антон Жилин