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Врач разъяснила, для кого кефир может стать опасным продуктом

Сегодня, 14:40

Многие с детства знают – кефир полезен для здоровья и ежедневное употребление этого напитка поможет избежать многих заболеваний. Так как кисломолочные бактерии делают полезную работу и помогают нашему здоровью.

Фото: pixabay

Оказывается что этот продукт не так уж и безобиден, как кажется. В интервью для Е1.ru врач-диетолог Светлана Соломеина рассказала, для кого кефир может стать опасным продуктом.

В первую очередь это касается людей с повышенной кислотностью желудка, панкреатитом и язвенной болезнью. Также доктор Соломеина не рекомендует пить этот напиток при вздутии живота и диареи.

Противопоказания имеют и дети младше 8-9 месяцев из-за плохого усвоения. Так, например, детей со слабым кишечником от свежего кефира может слабить, а от вчерашнего – задержаться стул.

И напоследок, диетолог заверила, что увлекаться кефирными диетами тоже вредно. Похудеть это не помогает так как «продукты с низким гликемическим индексом могут резко повышать инсулиновый индекс», а это совершенно не способствует сжиганию жира, лишь делает результат противоположный ожидаемому.

И самое главное – кефир станет опасным продуктом для всех, если он не годен к употреблению. Поэтому очень важно смотреть на дату изготовления и хранения продукта.


Злата Остроумова

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