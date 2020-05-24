Сюжеты:

«Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные Береги веки смолоду! Как предотвратить появление «гусиных лапок»
Главная страница | Здоровье | Кефир, имбирь, тыква и красная рыба помогут укрепить иммунитет

Кефир, имбирь, тыква и красная рыба помогут укрепить иммунитет

Сегодня, 11:42

На кухне найти их не так уж и сложно.

Поддержав иммунитет заранее, можно укрепить здоровье в целом. А это всяко лучше, чем ходить по больницам, тратить деньги и время на постоянное лечение. Помогут продукты, которые есть в доме многих людей, и первым из них будет кефир — один из самых популярных кисломолочных продуктов. Отлично поддерживает микрофлору кишечника, помогая ей защищаться от вредных бактерий. А кишечник, в свою очередь, не допускает попадания гадости в организм.

Корень имбиря по-прежнему является хорошим антибиотиком, насыщенным витаминами В, С, Е. Вопреки ажиотажу, с серьёзными болезнями он не справится, но упредит их возникновение. Ещё одним хорошим «фермерским» подспорьем будет тыква. Тоже насыщена витаминами А, Е, С и отлично очищает организм от разной гадости, препятствуя её окислению. Без мяса не обойтись, но лучше присмотреться к красной рыбе — много жирных кислот, борющихся с вирусами, и цинка, укрепляющего иммунитет.


Святослав Суздальский

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Где бесплатно послушать музыку?
Где бесплатно послушать музыку?

Музыка для многих больше искусства, она стала неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно это касается подростков и молодых людей, ведь большинство из них не…

Датские ученые выявили «ахиллесову пяту» у коронавируса
Датские ученые выявили «ахиллесову пяту» у коронавируса

Исследователи Орхусского университета провели анализ на примере герпеса.

Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших
Объяснено отсутствие иммунитета к коронавирусу у переболевших

В 7-8 % случаев COVID-19 организм дает отпор болезни с помощью интеферонового ответа.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости