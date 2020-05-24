Кефир, имбирь, тыква и красная рыба помогут укрепить иммунитет

На кухне найти их не так уж и сложно.

Поддержав иммунитет заранее, можно укрепить здоровье в целом. А это всяко лучше, чем ходить по больницам, тратить деньги и время на постоянное лечение. Помогут продукты, которые есть в доме многих людей, и первым из них будет кефир — один из самых популярных кисломолочных продуктов. Отлично поддерживает микрофлору кишечника, помогая ей защищаться от вредных бактерий. А кишечник, в свою очередь, не допускает попадания гадости в организм.

Корень имбиря по-прежнему является хорошим антибиотиком, насыщенным витаминами В, С, Е. Вопреки ажиотажу, с серьёзными болезнями он не справится, но упредит их возникновение. Ещё одним хорошим «фермерским» подспорьем будет тыква. Тоже насыщена витаминами А, Е, С и отлично очищает организм от разной гадости, препятствуя её окислению. Без мяса не обойтись, но лучше присмотреться к красной рыбе — много жирных кислот, борющихся с вирусами, и цинка, укрепляющего иммунитет.

Святослав Суздальский