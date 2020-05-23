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Главная страница | Здоровье | Чёрный чай сжигает висцеральный жир

Чёрный чай сжигает висцеральный жир

Сегодня, 11:48

Достаточно трёх чашек ежедневно.

Находясь в зоне живота, висцеральный жир представляет большую опасность для мужчин. Его увеличение чревато не только увеличением веса, но и возникновением диабета, альцгеймера и проблемами с сосудами. Но, как говорят специалисты из клиники Майо, чёрный чай поможет ускорить избавление от висцерального жира.

Согласно исследованию в клинике, если в течение трёх месяцев пить три чашки чёрного чая в день, то это ускорит метаболизм. Исследование показало, что такой эффект чай даёт, поскольку содержит много флавонов. Эти растительные пигменты имеют антиоксидантные свойства. Проще говоря, чёрный чай буквально сжигает висцеральный жир.

Но пить лишь один чай не достаточно, подчёркивают специалисты из клиники. Желательно снизить количество жирной и маринованной пищи, а также больше двигаться. Мужчинам, которые наиболее подвержены возникновению висцерального жира, стоит привыкнуть есть небольшими порциями.


Милорад Васич

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