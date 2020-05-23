Чёрный чай сжигает висцеральный жир

Достаточно трёх чашек ежедневно.
Согласно исследованию в клинике, если в течение трёх месяцев пить три чашки чёрного чая в день, то это ускорит метаболизм. Исследование показало, что такой эффект чай даёт, поскольку содержит много флавонов. Эти растительные пигменты имеют антиоксидантные свойства. Проще говоря, чёрный чай буквально сжигает висцеральный жир.
Но пить лишь один чай не достаточно, подчёркивают специалисты из клиники. Желательно снизить количество жирной и маринованной пищи, а также больше двигаться. Мужчинам, которые наиболее подвержены возникновению висцерального жира, стоит привыкнуть есть небольшими порциями.