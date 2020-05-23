Механтьев назвал самые заражённые коронавирусом районы Воронежской области

Это столица, Новоусманский, Лискинский, Россошанский и Кантемировский районы.

За сутки на Воронежскую область приходится 1?362 заболевших коронавирусом. А 70% заражённых приходятся на Воронеж, Новоусманский, Лискинский, Россошанский и Кантемировский районы, а потому они — самые заражённые части всей области.

Данные назвал Игорь Механтьев — руководитель управления Роспотребнадзора и главный санитарный врач области. Специалист считает, что на количество выявленных заражённых в основном повлияло количество тестов для выявления заболевания. Воронеж вместе с областными районами провели более 100 тысяч проверок, а это вхождение в ТОП-15 по всей РФ.

Подобное тестирование в больших объёмах позволяет заранее обнаруживать бессимптомное протекание заболевания и вовремя принять меры. Механтьев докладывал о данных во время заседания регионального оперштаба по противодействию COVID-19.

Святослав Суздальский