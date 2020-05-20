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Минздрав Ростовской области: «Начинаем тестирование на антитела к COVID-19»

Сегодня, 09:14

Переболевшие коронавирусом пройдут тесты бесплатно.

В Министерстве здравоохранения Ростовской области анонсировали начало сдачи анализов на наличие антител к коронавирусу. Об этом сообщила руководитель ведомства Татьяна Быковская.

«Начинаем тестирование на антитела к COVID-19. Работу начнём с людьми, переболевшими коронавирусом. Они смогут это сделать бесплатно по направлению из поликлиники», — объяснила министр здравоохранения Ростовской области на брифинге.

По её словам, сдать анализы на наличие антител можно и по собственной инициативе, но на платной основе. Для этого нужно обратиться в Областной консультативный диагностический центр.

Минздрав Ростовской области разъяснил, как проводится тестирование на наличие антител. Необходимо явиться в лабораторию, где будет произведён забор крови из вены. Анализы делаются на голодный желудок. Результат будет известен через несколько дней. Татьяна Быковская отметила, что тестирование поможет собрать информацию о текущем и перенесённом коронавирусе в регионе.

Со слов внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава РФ Елены Малинниковой, такие тесты позволят подобрать правильную стратегию в борьбе с COVID-19, а также понять, в каких регионах можно послабить карантин, а в каких усилить его.


Антон Жилин

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