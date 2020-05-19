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Врач ФГБУ объяснила, как не простудиться в черемуховые холода

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Врач ФГБУ объяснила, как не простудиться в черемуховые холода

Тарасова поделилась важными советами, чтобы предотвратить заболевание.

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Врач ФГБУ объяснила, как не простудиться в черемуховые холода

Вчера, 23:00

Тарасова поделилась важными советами, чтобы предотвратить заболевание.

На улице похолодало, а в квартире уже отключили отопление? Не беда! Врач ФГБУ Тарасова дала несколько полезных советов, которые помогут избежать неприятных последствий, которые могут возникнуть в связи с приходом черемуховых холодов.

Галина Тарасова объяснила, что ля того, чтобы не простудиться, необходимо придерживаться нескольких правил. Врач утверждает, что если в черемуховые холода как следует «утеплиться», достав из полок шкафов кофты, то болезни можно с легкостью избежать. Тарасова также говорит, что стоит придерживаться комфортной температуры.

Кроме «утепления», врач ФГБУ посоветовала отказаться от холодных напитков и мороженого. По мере возможности следует как можно больше употреблять горячего чая или других напитков. В еде, также, как и в жидкостях, следует отдавать предпочтение теплым блюдам.

Если в квартире стало настолько холодно, что кофты не спасают, то необходимо включить обогреватель. Тарасова рекомендует вместе с этим и запустить увлажнитель воздуха.

Благодаря советам Галины Тарасовой, в которых она объяснила, как не простудиться в черемуховые холода, можно с легкостью себя обезопасить.


Александр Великий

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