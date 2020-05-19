«Родственник» SARS-CoV-2 обнаружен в провинции Юньнань

RatG13 — генетический «близнец», подтверждающий естественное происхождение коронавируса, считает Ши Чжэнли.

Учёная из Китая обнаружила этот вирус в 2013 году. Однако поразительное сходство с SARS-CoV-2 — 96,2% — обнаружено совсем недавно.

Штамм коронавируса RatG13 был обнаружен в китайской провинции Юньнань, и с тех пор был в лаборатории Института вирусологии Уханя среди других штаммов, найденных Ши Чжэнли. В Институте и обнаружили сходство с бушующим вирусом. Тогда штамм RatG13 представлял интерес в возможном сходстве с SARS 2002-го года, который породил эпидемию, но так как сходство было далёким, вирус полностью не был исследован.

В ходе пандемии SARS-CoV-2 специалист по коронавирусам из КНР снова пересмотрела собранные штаммы за годы исследований и обнаружила, что RatG13 фактически близнец SARS-CoV-2. Для абсолютного сходства не хватает 3,8%.

Исследования по сходству двух штаммов были опубликованы в журнале Nature. Специалист по коронавирусам из ДВФУ Михаил Щелканов объяснил, с какой целью это было сделано.

«Я понимаю, почему Ши Чжэнли опубликовала сейчас работу про RatG13. Этим она хочет сказать: у меня есть вирус от летучей мыши, он взят из дикой природы. Если вы мне не верите, пойдите в дикую природу и найдите. Для нее эта публикация — доказательство того, что вирус не был создан искусственно», — считает эксперт.

Сейчас правительства США и других стран подготавливают официальные претензии Китаю, и такая статья логичный шаг. Существование RatG13 говорит о том, что коронавирус, поглотивший мир в 2019–2020 годах, не был произведен учёными из Китая, а получился в следствие природных процессов, и люди здесь не замешаны. Впрочем, детальное изучение происхождения SARS-CoV-2 продолжается, пока учёные не получат все ответы.

Ангелина Соколовская