Forbes: Украина готовит новую тактику боя в акватории Чёрного моря

Патрульные катера рассматриваются в качестве разведки целей для ракет «Нептун».

Фото: president.gov.ua\ mil.ru

Недавно представители ВМС Украины рассказали о подготовке к нападению со стороны Крыма. Несмотря на то, что флот двух стран несопоставим, эксперт Forbes не посчитал эти заявления безосновательными — Украина готовит новую тактику боя в акватории Чёрного моря.

Обозреватель Forbes напоминает, что основной ударной силой украинских ВМС остаются патрульные корабли. Четыре американских патрульных судна (типа «Island» и Mark IV), и катера класса «Гюрза-М» с 25-30 мм автоматическими пушками являются самыми новыми кораблями Украины.

Даже в теоретическом противостоянии с кораблями Черноморского флота ВМС России украинские корабли не могут сравниться. Для семи кораблей, семи субмарин, и четырнадцати патрульных катеров вооружение судов ВМС Украины вряд ли представляет угрозу в прямом столкновении, подчёркивает автор.

Между тем украинские корабли и «не предназначены» для этого. По мнению обозревателя Дэвида Экса, главная задача украинских катеров — это разведка. Иначе говоря, катера являются элементом «системы оповещения» о передвижениях соседа.

В свою очередь, элементы морской разведки могут передавать данные о потенциальных целях в подразделения мобильных противокорабельных комплексов. Поэтому ВМФ России следует беспокоится «о ракетах, а не кораблях», резюмирует эксперт.

Напомним, украинская противокорабельная ракета «Нептун» предназначена для противодействия кораблям противника с водоизмещением до 5000 тонн. Считается, что первые комплексы попадут на вооружение уже этим летом. Дальность ракеты составляет 300 километров, что может представлять угрозу даже при наземном базировании, отмечает автор.

Стоит отметить, что в составе Черноморского флота ВМФ России находятся суда, вроде фрегата «Адмирал Григорович» с ракетами «Калибр». В силу сопоставимой дальности и наличия современных средств радиоэлектронной борьбы, они могут стать угрозой для немногочисленных украинских комплексов.

Дмитрий Кошевой