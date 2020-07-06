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Опубликованы фото китайской РСЗО B-12 на колёсном шасси

Сегодня, 16:49

Полноприводная машина разработана для нужд воздушно-десантных войск.

Фото: Weibo

На китайской платформе микроблогов Weibo появились снимки загадочной артиллерийской системы. По мнению экспертов, очевидцем опубликованы первые фото китайской реактивной системы залпового огня (B-12) на колёсном шасси.

Новинка базируется на шасси полноприводного автомобиля FAW 4?4. Китайские эксперты считают, что B-12 является облегчённой версией РСЗО A-100, предназначенной для нужд воздушно-десантных войск. Так, полноприводная машина может сбрасываться на платформе с борта самолёта.

Пусковая установка получила 20 направляющих — предположительно, калибр снарядов составляет 122 мм. Характеристики системы пока неизвестны. Некоторые из экспертов также считают, что B-12 может являться облегчённой версией РСЗО Type 81. Исходя из этого, максимальная дальность стрельбы B-12 может достигать 30 километров.

Не исключено, что автомобильное шасси FAW получило бронирование, которое сможет противостоять осколкам и пулям винтовочного калибра. Серьёзная защита машине «противопоказана» из-за её десантного предназначения.


Дмитрий Кошевой

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