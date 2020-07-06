Фрегат «Адмирал Касатонов» с ракетами «Калибр» в июле войдет в состав ВМФ РФ

Судно проекта 22350 завершило морскую часть испытаний.

Фото: Youtube и Topspb

Уже этим летом российский флот пополнится новым сторожевым кораблём. По словам командующего ВМФ РФ, фрегат «Адмирал Касатонов» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту в июле войдёт в состав Северного флота.

Об этом адмирал Николай Евменов сообщил в интервью изданию «Красная звезда». Командующий подчеркнул, что корабль проекта 22350 является судном океанской зоны, которое позволяет выполнять задания «в любых широтах Мирового океана». Кроме того, корабли этого семейства отличаются высоким модернизационным потенциалом, что позволит в будущем оснащать их перспективными типами вооружений.

6 июня завершилась морская часть испытаний фрегата «Адмирал Касатонов». Корабль ждёт ревизия и плановое техническое обслуживание. После этого «Адмирал Касатонов» совершит контрольный выход в море перед вхождением в состав флота.

Напомним, фрегат «Адмирал флота Касатонов» станет вторым судном проекта 22350 в строю. Ещё четыре корабля находятся на разных этапах строительства, а закладка двух фрегатов только планируется.

Новый фрегат получил универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на 16 пусковых установок. Он позволяет в разных пропорциях комбинировать ракеты различных типов — противокорабельные и крылатые. Среди прочего, «Адмирал флота Касатонов» может нести крылатые ракеты 3М54 «Калибр» и гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 «Циркон».

Судно «Адмирал флота Касатонов» оснащено дизель-газотурбинным агрегатом суммарной мощностью свыше 65 тысяч лошадиных сил. Это позволяет кораблю с полным водоизмещением в 5400 т развивать скорость в 29,5 узлов.

Дмитрий Кошевой