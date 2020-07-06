Sina: Индия раскается за отказ от совместного производства Ил-276

Опыт работ над новинкой мог бы поднять уровень индийской авиации, считают китайские эксперты.

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Авторы китайского портала Sina предположили, что Индия «раскается» за отказ от совместного производства Ил-276 с Россией. Индийская сторона выставила себя неблагонадёжным партнёром и лишилась шанса на получение опыта в самолётостроении, уверены в Sina.

Авторы портала подчёркивают, что Индия является одним из крупнейших импортёров оружия, а значимая часть местного военно-промышленного комплекса занята в производстве иностранной военной техники.

Тем не менее, индийским специалистам не хватает опыта для создания собственных конкурентных образцов техники и вооружения, уверены китайские эксперты. Одним из немногих способов получить необходимый опыт являются совместные проекты, вроде строительства военно-транспортного самолёта в сотрудничестве с Россией.

Напомним, в 2001 году в России начался поиск партнёра для совместной реализации проекта нового транспортного самолёта. Это было обусловлено непростой экономической ситуацией. В том же году был инициирован совместный проект — самолёт Ил-276 планировалось производить на индийских и российских предприятиях.

Суммарная стоимость проекта была небольшой по меркам авиапромышленности — сумму в 600 миллионов евро авторы Sina назвали обоюдовыгодной. Это позволило бы России заработать и обеспечить серийное производство для внутренних нужд, а индийская сторона получила бы новый самолёт.

Пять лет назад в Индии пересмотрели соглашение, отказавшись от совместного проекта. В КБ Илюшина продолжилась самостоятельная разработка Ил-276, испытания которого назначены на 2023 год. В Sina подчёркивают, что это «заставит раскаиваться» Дели за опрометчивый выход из соглашения.

Дмитрий Кошевой