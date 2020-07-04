Эксперт назвал защитное вооружение РФ от потенциального удара США в Арктике

Войска НАТО накаляют обстановку на Северном полюсе.

ЗРК С-400 / Арктические льды

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На протяжении последнего месяца США и силы НАТО проявляют повышенную активность и интерес в районе Северного полюса. В связи с этим эксперт Игорь Коротченко назвал защитное вооружение, которое может отразить потенциальный удар по РФ в Арктике.

На Новой Земле и Тикси располагаются ЗРК С-400, а также модернизированные С-300, способные обнаружить средства воздушно-космического нападения на расстоянии до 600 км.

На Кольском полуострове находятся ЗРК «Тор-М2ДТ», которые могут атаковать потенциального противника в критических условиях и на ходу. Контракт на продление поставок комплексов рассчитан до 2027 года.

В Арктике также базируются и РЛС «Небо». Радиолокационные станции предназначены как для сухопутных войск, так и для ПВО.

Олег Луганский