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Китай испытает новый палубный истребитель в 2021 году

Сегодня, 16:24

Основой для новинки может стать истребитель J-31.

Фото: airliners.net\ Reuters

Команда Шеньянской авиастроительной корпорации (входит в госкомпанию AVIC) возобновила работы над новым китайским самолётом. Как сообщается в WeChat-аккаунте компании, Китай испытает новый палубный истребитель в 2021 году.

По мнению экспертов, загадочной новинкой является новый палубный истребитель. В сообщении говорится, что специалисты корпорации сотрудничают с командой Шеньянского авиационного проектно-исследовательского института, и НИИ №29 при корпорации CETC.

В сообщении не были указаны детали новинки, но эксперты считают, что речь идёт о палубной версии истребителя пятого поколения J-31 (FC-31). Как и первый палубный истребитель Китайского производства J-15, J-31 разработан шеньянскими специалистами. Более того, ранее появлялись сведения о глубокой модернизации J-31.

По мнению китайского эксперта по противовоздушной обороне Фу Цяньшао, речь идёт о палубной версии FC-31. Эта платформа «дополнит тяжёлый стелс-истребитель J-15 на будущих авианосцах Китая». Тем не менее, после первого полёта может потребоваться до пяти лет на доработку конструкции, отметил Цяньшао.

Напомним, о разработке нового истребителя представители Шеньянского института сообщали в 2019 году. В свете строительства третьего авианосца для ВМС Китая, можно предположить, что речь шла о палубном истребителе.

Истребитель пятого поколения J-31 впервые поднялся в небо в 2012 году. На данный момент известно о двух прототипах самолёта. Ранее главный конструктор самолёта Сун Конг выражал надежду, что его детище дополнит флот J-15, но в AVIC назвали J-31 конкурентом американского F-35 на внешних рынках.


Дмитрий Кошевой

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