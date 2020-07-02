TNI назвали портянки одним из факторов победы над фашисткой Германией

Американский эксперт разбирает феномен портянок.

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Авторы The National Interest часто пишут о российском оружии, но в новом материале эксперты TNI решили разобрать обмундирование. Авторы издания назвали портянки одним из факторов победы над фашистской Германией.

В конце войны американские солдаты, обмундирование которых включало ботинки на шнурках и носки, узнали о портянках советских солдат. «Вместо носков они использовали куски тряпок», отмечает автор материала Калеб Ларсон.

Эксперт The National Interest подчёркивает, что портянки были значительно дешевле носков, что было главной причиной их использования.

«Если лоскут ткани способствовал победе в войнах — тогда зачем и менять», — пишет автор.

Между тем, в армейских условиях портянки обладают рядом преимуществ перед обычными носками. Во-первых, из-за особенностей фасона армейские сапоги быстро изнашивали носки, а при беге носки могли съезжать на стопу. Этих недостатков лишена правильно намотанная портянка.

Кроме того, портянки лучше сохраняют тепло, а при намокании достаточно перемотать их другой стороной. Это дополняет неприхотливость портянок — их можно изготовить из простого куска ткани, а массовая стирка не отнимает времени на разбор по размеру и парности — что особенно актуально в армии.

Иначе говоря, портянка не была вынужденной мерой, а обладала рядом преимуществ. Тем не менее, не обошлось и без недостатков, вроде необходимости навыков и времени, которых требует намотка.

«Совершенствование техники требовало практики. Если вы не сделаете этого, то вас не только накажут за медлительность — вы получите волдыри и сильный дискомфорт», — резюмирует автор.

Стоит отметить, что портянки ценили не только в советской и российской армии, где они задержались до 2013 года. Восточная Германия перешла на носки лишь в 1968 году, а Финские солдаты использовали портянки до 1990 года.

Дмитрий Кошевой