Sohu: В США озаботились наличием «ослепляющего» технику оружия в России

Система «Филин» дает преимущество российским ВС.

Фото: tvzvezda.ru\mil.ru

Как сообщает китайское издание Sohu, в кругах военных экспертов США эмоционально отреагировали на создание станции «Филин», представленной в прошлом году. В США озаботились наличием ослепляющего оружия в России.

Реакция американских экспертов была незамедлительной, отмечают в Sohu. Несмотря на то, что большинство характеристик станции 5П-42 «Филин» засекречены, аналитики из США объявили, что американский ФМФ тестировал такие системы «десятки лет назад».

Станция визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» работает на принципе модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости раздражают зрительный нерв противника, что надолго выводит его из строя. По словам добровольцев-испытателей системы, после воздействия «Филина» невозможно вести прицельную стрельбу, и сложно ориентироваться в пространстве.

Несмотря на то, что сфера применения «Филина» ограничена, это средство может стать преимуществом в предположительном конфликте России и США. Подобное воздействие на людей может привести к потере контроля над ситуацией, и панике, уверены китайские эксперты.

Напомним, систему визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» разработали специалисты АО «Опытный завод «Интеграл». Излучение станции затрагивает видимый, и часть инфракрасного диапазона. Вкупе с модуляцией яркости, это позволяет «Филину» подавлять оптико-электронные приборы противника на дальности до 5 километров.

Стоит отметить, что система вызвала неоднозначную реакцию и среди российских экспертов. Так, сотрудник Института мозга человека РАН в беседе с «Фонтанкой» отметил, что от влияния «Филина» можно защитится, прикрыв глаз.

Дмитрий Кошевой