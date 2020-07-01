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В России стартовало серийное производство автомата А-545

Сегодня, 15:11

Новинка станет оружием для экипировки «Ратник».

Автомат А-545 калибра 5,45 мм (снизу), и АК-12 Фото: vitalykuzmin.net

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники в Министерстве обороны РФ, в России началось серийное производство автомата А-545. Новое оружие войдёт в «комплект солдата будущего» — экипировку «Ратник».

Производство А-545 развёрнуто на заводе имени Дегтярёва. Что примечательно, именно в КБ этого завода был разработан автомат АЕК-971, лёгший в основу А-545. В 2014 году новый автомат прошёл испытания в рамках темы «Ратник», где автомат удовлетворил всем предъявленным требованиям.

В ходе сравнительных испытаний в 3-м Центральном научно-исследовательском институте Министерства обороны выяснилось, что А-545 отличается лучшей кучностью при стрельбе длинными очередями, чем у АК-12. Это повышает эффективность прицельного огня. При этом, детище завода имени Дегтярёва дороже ижевского конкурента, а его эффективность на дальности свыше 300 метров была на 10% ниже.

По этой причине в 2018 году А-545 приняли на вооружение Сил Специальных Операция России, оставив АК в роли «общевойскового автомата». Преимуществом А-545 является высокая скорострельность (900 выстр\мин против 650 выстр\мин), и преломляющаяся ствольная коробка, которая позволяет крепить на автомат планку Пикатинни.

Стоит отметить, что А-545 не станет полноценной заменой АК-12. Этот автомат будет использоваться для оснащения разведывательных подразделений и спецназа. Напомним, ранее представители оборонного ведомства рассказывали, что до конца 2020 года ВДВ получат автоматы А-545.


Дмитрий Кошевой

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