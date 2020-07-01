Реэкспорт зенитных комплексов ограничен сертификатами.

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В России прокомментировали заявления США о желании купить российские ЗРК. Представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) напомнили, что США не смогут получить турецкие С-400 без разрешения России.

Во вторник американский сенатор от республиканской партии Джон Тьюн рассказал, что продажа С-400 в США «решила бы противоречия» в отношениях между двумя странами. Более того, Тьюн предложил поправку в бюджет для выделения дополнительных ассигнований на оборону.

Автор инициативы подчеркнул, что деньги за эту сделку не должны пойти на покупку другого оружия «несовместимого со стандартами НАТО», что в первую очередь подразумевает оружие России и Китая.

Представитель ФСВТС Мария Воробьёва напомнила, что Турция не сможет передать российское оружие другому оператору. Вывоз ракетных систем невозможен без нового сертификата конечного пользователя, в котором бы указали США.

Напомним, в октябре 2019 года Турция получила четыре дивизиона российских ЗРК С-400, что вызвало обеспокоенность США. Американские чиновники считают, что радары российских систем могут использоваться для сбора данных о самолётах пятого поколения F-35.

Стоит отметить, что Вашингтон отменил контракт на покупку 100 истребителей Турцией после заключения контракта на покупку российских ЗРК. Пока у турецких ВВС остаётся четыре машины, которые используются для обучения лётного состава.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» разработана для уничтожения всех современных целей большой и средней дальности. Её радары позволяют успешно бороться со стелс-истребителями пятого поколения. Радар раннего обнаружения 91Н6Е и высотный обнаружитель 96Л6е позволяют С-400 атаковать американские истребители F-22 и F-35, и стратегические бомбардировщики B-1 и B-2.

Дмитрий Кошевой