Эксперт развеял миф о надежности автомата Калашникова

Максим Попенкер рассказал о важности ухода за оружием.

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Советский автомат Калашникова (АК) является крайне распространённым стрелковым оружием в мире. Это обусловило ряд заблуждений, которые порождает популярность этого оружия. Эксперт портала Warhead развеял миф о надёжности автомата Калашникова.

Так, согласно расхожей версии, АК способен эксплуатироваться в любых условиях, сохраняя свои качества и ресурс даже при небрежной эксплуатации. Заявленный ресурс АКМ калибра 7,62 мм превышает 25 тысяч выстрелов.

После этого производитель допускает заметный износ канала ствола, влияющий на характеристики автомата. Более того, нестабильным качеством отличаются зарубежные версии автомата, надёжность которых снижает качество производства.

Между тем, подобные характеристики напрямую зависят от условий эксплуатации. Несмотря на простоту конструкции, АК также требует своевременной смазки и чистки. При отсутствии своевременного ухода АК может прослужить дольше зарубежных аналогов, но его характеристики не будут соответствовать заявленным, отмечает Максим Попенкер.

Напомним, первая модель автомата Калашникова (АК) была принята на вооружение ВС СССР в 1949 года. Впоследствии в семействе АК появилось множество модификаций, а оригинальная конструкция постоянно совершенствуется. Сегодня вершиной линейки АК является «сотая» серия — АК-107, АК-108 и АК-109. Отличием новых автоматов является безударная автоматика с разделёнными массами.

Дмитрий Кошевой