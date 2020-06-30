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Sohu: Китайские ЗРК могут конкурировать с российскими С-400

Сегодня, 11:52

Китайский комплекс FD-2000 защищает пространство площадью до 125 тысяч квадратных километров.

Фото: Wikimedia, Vitalykumin.net

Авторы портала Sohu отметили экспортный прогресс, которого достигли на зарубежных рынках китайские ЗРК. Системы вроде зенитно-ракетного комплекса FD-2000 уже могут конкурировать с российскими С-400, считают китайские эксперты.

В качестве примера успеха китайских разработок, авторы приводят число зарубежных эксплуататоров FD-2000. Так, ЗРК состоит на вооружении ПВО Алжира, Марокко, Узбекистана, и Туркменистана. Кроме того, ряд экспертов убеждены, что подобные системы находятся и на вооружении вооружённых сил Пакистана.

Не скрывая, что FD-2000 основана на технологиях советского ЗРК С-300, эксперты Sohu утверждают, что китайский вариант «вполне сравним» с ЗРК С-400. В качестве аргумента приводится дальность обнаружения целей в 120 километров и дальность перехвата до 200 километров.

Для сравнения, дальность обнаружения целей системами ЗРК С-400 достигает 600 километров, а границы зоны прикрытия по высоте составляют 27-35 километров. В Sohu объясняют успех китайской разработки низкой ценой и высокими характеристиками.

Тем не менее, эксперты сомневаются в преимуществах FD-2000. Так, этот комплекс является экспортной версией ЗРК HQ-9. Последний, в свою очередь, был создан на основе советской системы С-300. Китайский радар наведения HT-233 считается копией российского 30Н6 из состава С-300, что не позволяет говорить о полноценном сравнении с С-400 с новым поколением РЛС.


Дмитрий Кошевой

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