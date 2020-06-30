Российские судостроители готовы выпускать эсминцы «Лидер» с гиперзвуковыми ракетами

По предварительным подсчётам, один такой корабль будет стоить почти 100 млрд рублей.

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Руководитель Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов считает, что российские верфи готовы выпускать новейшие ракетные эсминцы «Лидер». По его словам, судостроители только ждут государственного заказа. Об этом Рахманов рассказал на встрече с журналистами, посвящённой Дню кораблестроителя.

«Есть вероятность, что атомный ракетный эсминец проекта 23560 будет не один. В серию могут войти около шести подобных судов», — сообщил на пресс-конференции глава ОСК.

Он заверил репортёров, что корпорация нашла место для постройки перспективных эсминцев. По прогнозам Алексея Рахманова, закладка головного судна состоится позже 2021 года.

О «Лидерах» впервые заговорили в 2013 году, когда командование флотом утвердило предэскизную версию корабля. В 2017 году эскиз атомного эсминца с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» утвердило российское военное ведомство. Кроме гиперзвукового вооружения, судно будет оснащено крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Ожидается, что корпус «Лидера» будет иметь защиту от локаторов противника.

В странах НАТО сомневаются, что Россия будет уделять внимание строительству новейших эсминцев проекта 23560. Всё дело в их высокой стоимости. Как сообщало издание ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроении, стоимость «Лидера» может дойти до 100 млрд рублей. В The National interest считают, что Россия не нуждается в кораблях подобного типа.

Антон Жилин