Российские судостроители готовы выпускать эсминцы «Лидер» с гиперзвуковыми ракетами

По предварительным подсчётам, один такой корабль будет стоить почти 100 млрд рублей.
Руководитель Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов считает, что российские верфи готовы выпускать новейшие ракетные эсминцы «Лидер». По его словам, судостроители только ждут государственного заказа. Об этом Рахманов рассказал на встрече с журналистами, посвящённой Дню кораблестроителя.
Он заверил репортёров, что корпорация нашла место для постройки перспективных эсминцев. По прогнозам Алексея Рахманова, закладка головного судна состоится позже 2021 года.
О «Лидерах» впервые заговорили в 2013 году, когда командование флотом утвердило предэскизную версию корабля. В 2017 году эскиз атомного эсминца с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» утвердило российское военное ведомство. Кроме гиперзвукового вооружения, судно будет оснащено крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Ожидается, что корпус «Лидера» будет иметь защиту от локаторов противника.
В странах НАТО сомневаются, что Россия будет уделять внимание строительству новейших эсминцев проекта 23560. Всё дело в их высокой стоимости. Как сообщало издание ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроении, стоимость «Лидера» может дойти до 100 млрд рублей. В The National interest считают, что Россия не нуждается в кораблях подобного типа.