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Главная страница | Политика | Армия и оружие | Российские судостроители готовы выпускать эсминцы «Лидер» с гиперзвуковыми ракетами

Российские судостроители готовы выпускать эсминцы «Лидер» с гиперзвуковыми ракетами

Сегодня, 09:38

По предварительным подсчётам, один такой корабль будет стоить почти 100 млрд рублей.

корабль
Фото: Wikipedia

Руководитель Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов считает, что российские верфи готовы выпускать новейшие ракетные эсминцы «Лидер». По его словам, судостроители только ждут государственного заказа. Об этом Рахманов рассказал на встрече с журналистами, посвящённой Дню кораблестроителя.

«Есть вероятность, что атомный ракетный эсминец проекта 23560 будет не один. В серию могут войти около шести подобных судов», — сообщил на пресс-конференции глава ОСК.

Он заверил репортёров, что корпорация нашла место для постройки перспективных эсминцев. По прогнозам Алексея Рахманова, закладка головного судна состоится позже 2021 года.

О «Лидерах» впервые заговорили в 2013 году, когда командование флотом утвердило предэскизную версию корабля. В 2017 году эскиз атомного эсминца с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» утвердило российское военное ведомство. Кроме гиперзвукового вооружения, судно будет оснащено крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Ожидается, что корпус «Лидера» будет иметь защиту от локаторов противника.

В странах НАТО сомневаются, что Россия будет уделять внимание строительству новейших эсминцев проекта 23560. Всё дело в их высокой стоимости. Как сообщало издание ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроении, стоимость «Лидера» может дойти до 100 млрд рублей. В The National interest считают, что Россия не нуждается в кораблях подобного типа.


Антон Жилин

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