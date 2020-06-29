Российская авиация провела условную атаку на американский эсминец

USS Porter вошёл в акваторию, подконтрольную Черноморскому флоту РФ.

Флот: Wikimedia Commons

Инцидент произошёл 27 июня недалеко от берегов Крыма. Американский эсминец USS Porter вошёл в акваторию, подконтрольную Черноморскому флоту. Российская авиация воспользовалась ситуацией для учений, и провела условную атаку на корабль США. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

По данным портала, около 10 боевых самолётов России были подняты по тревоге с двух Крымских аэродромов. В состав эскадрильи вошли истребители и бомбардировщики. За навигацию и наведение отвечал самолёт радиолокационного обнаружения А-50. Российские ВВС провели имитацию атаки на судно ВМС США, после чего вернулись на базу.

Информации об инциденте, о котором сообщает «Военный обозреватель», больше нет нигде. В российском военном ведомстве подобных заявлений не делали. Однако USS Porter действительно присутствует в акватории Чёрного моря. В Пентагоне заявили, что ракетный эсминец оказывает поддержку стран-партнёров НАТО в данной точке. Однажды корабль уже заходил в зону ответственности РФ. Тогда его сопровождали суда Черноморского флота.

Антон Жилин