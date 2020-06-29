Американский пилот раскрыл минусы F-35 для войны в Восточной Европе

Новые истребители не смогут поддержать пехоту в случае необходимости.

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Американский пилот в отставке Брайан Боудинг раскритиковал решение Пентагона сократить количество штурмовых самолётов А-10 в пользу F-35. В издании Breaking Defense он раскрыл минусы новых истребителей для войны в Восточной Европе, Китае или Сирии.

Боудинг считает, что истребители-бомбардировщики пятого поколения неэффективны в локальных конфликтах. Прежде всего, такие самолёты не способны поддержать пехоту. F-35 действуют на больших скоростях. В таких условиях невозможно распознать группу противника, особенно во время боя. В статье бывший лётчик приводит в пример Восточную Европу и Китай. На этих территориях преобладает низкая облачность. Если пехота будет нуждаться в поддержке с воздуха – F-35 её не обеспечат.

Брайана Боудинга возмутило решение американского командования «пожертвовать» штурмовиками A-10 Thunderbolt II, чтобы пустить средства на модернизацию авиации истребителями F-35 Lightning II. Он рассказал, что в Сирии его коллеги налетали больше часов именно на старом штурмовике. А-10 летает низко и успешно поддерживает действия пехоты. Кроме того, он легко ремонтируется в боевых условиях, в отличие от самолётов пятого поколения.

Представители ВВС США считают, что войны будущего будут иметь другой характер. Поэтому новое поколение самолётов должно прийти на смену старому. В начале весны американское военное ведомство получило 500-й F-35 от корпорации Lockheed Martin. A-10 перестали выпускать в 1984 году.

Антон Жилин