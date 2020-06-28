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Sohu: Лазер «Пересвета» броню танка не расплавит

Сегодня, 12:02

Китайское издание оценило лидерство России в лазерных технологиях.

Святослав Суздальский, vladtime

Китайское издание Sohu на основе «Пересвета» решили продемонстрировать текущую слабость лазерного вооружения против танков. Разве что они решили не уточнять, что лазер «Пересвет», несмотря на высокую секретность, по открытым данным выступает противовоздушным и противоракетным защитником. А у таких вооружений несколько другие требования, нежели у противотанковых.

Впрочем, автор Sohu по-прежнему твердит, что «броню танка не расплавит». При этом не забыл отметить единоличное лидерство РФ в технологиях и сообщить, что Китай силём и в скором времени присоединится к России в качестве лидера лазерных технологий.

С другой стороны, у лазерного вооружения в открытых источниках есть большое количество недостатков. Тот же недостаток мощности для эффективной борьбы с тяжело бронированными целями, требования к погодным условиям (дождь и даже сильный ветер могут ослабить лазерный луч) и прочие факторы приводят к тому, что вооружение на основе лазерных технологий сейчас является весьма нишевым вариантом.


Святослав Суздальский

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