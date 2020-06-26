На «Армии-2020» производители покажут более 25 тысяч образцов вооружения

Форум будет проходить с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.

Фото: Mil и inlubertsy

Министр обороны России рассказал о подготовке ежегодного военно-технического форума. По его словам, на стендах «Армии-2020» производители покажут более 25 тысяч образцов вооружения. Об этом Сергей Шойгу рассказал на коллегии Минобороны, прошедшей в пятницу.

«Сейчас об участии в предстоящем форуме заявили более одной тысячи отечественных и иностранных компаний», — отметил министр.

По предварительным оценкам, на форуме будет показано более 25 тысяч образцов оружия и военной техники, а 700 единиц примут участие в наглядном показе, заявил Шойгу. Помимо российских и зарубежных производителей, 690 единиц техники для участия в форуме выделит и Минобороны.

Точный список экспонатов пока неизвестен, но эксперты считают, что на «Армии-2020» можно будет увидеть технику, впервые показанную на параде Победы в среду. В этом году парад стал местом премьеры, среди прочего, огнемётной системы ТОС-2, и РСЗО «Торнадо-С».

Напомним, система залпового огня 9К515 «Торнадо-С» является модернизацией советской РСЗО «Смерч». Главным аргументом системы являются новые 300-мм ракеты с максимальной дальностью в 120 километров. Также для «Торнадо-С» были разработаны корректируемые боеприпасы 9М542, которые повысят точность стрельбы РСЗО. Ранее эксперты из IISS предположили, что «Торнадо-С» превосходит американские РСЗО, состоящие на вооружении стран НАТО.

Дмитрий Кошевой