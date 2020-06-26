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Американские бомбардировщики B-21 готовят против российских систем С-400 и С-500

Сегодня, 10:24

Перспективный самолёт сможет оставаться незамеченным для систем ПВО России и Китая.

Предположительный вид перспективного бомбардировщика B-21. Фото: ВВС США, airforcemag

В США раскрыли основную роль перспективного самолёта. Американские бомбардировщики B-21 готовят против российских и китайских систем ПВО — С-400, С-500, и HQ-9B. Новый план уже озвучили представители Пентагона.

По словам исполняющего обязанности помощника министра обороны США по Индо-Тихоокеанскому региону Дэвида Хелви, упор в новом плане сделан на техническое превосходство. Ранее разработчики подчеркнули, что B-21 отличается технологиями радиолокационной невидимости нового поколения.

Взаимодействие новых самолётов-«невидимок» с подводным флотом и современными средствами разведки позволит «сдерживать потенциальных противников», пишет The National Interest. Также эксперты уверены, что эффективность перспективных самолётов с «классическими» средствами поражения выше, чем у старых машин с новыми крылатыми ракетами.

Ввиду засекреченности программы B-21, даже приблизительные характеристики стратегического бомбардировщика неизвестны. По мнению экспертов, машина разработана «с прицелом» на противодействие новейшим системам ПВО России, которые считаются «одними из самых передовых и перспективных».

Напомним, разработка бомбардировщика Boeing B-21\B-3 «Raider» стартовала в начале 2000-х. Изначально планировалось принять машину на вооружение в 2010 году, но финансовый кризис и меняющиеся требования военных скорректировали сроки. По мнению командования ВВС США, самолёт будет готов к 2025 году. Невидимость B-21 обеспечит стелс-покрытие корпуса, созданное с использованием радиопоглощающих материалов нового поколения.


Дмитрий Кошевой

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