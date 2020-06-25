Министр обороны Индии прибыл в Москву за оружейными контрактами

Чиновник планирует ускорить поставки оружия в свете обострившегося конфликта с Китаем.

Фото: ВМС Индии\ twitter.com

Индийские журналисты обратили внимание на визит главы оборонного ведомства Раджната Сингха. Министр обороны Индии прибыл в Москву не только ради Парада, но и за оружейными контрактами, сообщают авторы India Today.

Индийская делегация включает не только министра, но и главу секретариата Министерства обороны Аджая Кумара с начальником штаба интегрированной обороны Хари Кумаром. Проанализировав российские встречи делегации, журналисты назвали поездку Сингха «большим шопингом».

Так, Аджай встретился не только со своим российским коллегой, но и с представителями «Ростеха» и «Рособоронэкспорта», ответственными за производство, а также иностранные поставки вооружений.

Индийская сторона планирует форсировать реализацию заключённых ранее контрактов на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, и деталей для индийского производства самолётов МиГ-29 и Су-30МКИ. Также индийский министр планирует договориться о новых поставках комплектующих для различных типов вооружений.

Авторы India Today уверены, что спешка обусловлена обострением отношений с Китаем. В свете этого, правительство выделило дополнительные средства для закупки вооружений, которые планируется потратить на покупку образцов российского производства.

Стоит отметить, что отношения двух стран на оружейном рынке имеют долгую историю. Так, именно индийский контракт на покупку танков Т-90 в 1999 году позволил выручить средства для модернизации машин, и закупки современных танков для нужд российской армии.

Дмитрий Кошевой