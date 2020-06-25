На Параде Победы впервые продемонстрировали огнемётную систему ТОС-2

От редактора

На Параде Победы впервые продемонстрировали огнемётную систему ТОС-2

Артиллерийская система базируется на колёсном шасси.

Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»

Мнение

Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»

Субмарины нового поколения заменят устаревшие «Огайо».

Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков

Мнение

Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков

Отсутствие «детских болезней» вселило уверенность в конструкторов.

Сюжеты:

Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены
Главная страница | Политика | Армия и оружие | Министр обороны Индии прибыл в Москву за оружейными контрактами

Министр обороны Индии прибыл в Москву за оружейными контрактами

Сегодня, 16:51

Чиновник планирует ускорить поставки оружия в свете обострившегося конфликта с Китаем.

Фото: ВМС Индии\ twitter.com

Индийские журналисты обратили внимание на визит главы оборонного ведомства Раджната Сингха. Министр обороны Индии прибыл в Москву не только ради Парада, но и за оружейными контрактами, сообщают авторы India Today.

Индийская делегация включает не только министра, но и главу секретариата Министерства обороны Аджая Кумара с начальником штаба интегрированной обороны Хари Кумаром. Проанализировав российские встречи делегации, журналисты назвали поездку Сингха «большим шопингом».

Так, Аджай встретился не только со своим российским коллегой, но и с представителями «Ростеха» и «Рособоронэкспорта», ответственными за производство, а также иностранные поставки вооружений.

Индийская сторона планирует форсировать реализацию заключённых ранее контрактов на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400, и деталей для индийского производства самолётов МиГ-29 и Су-30МКИ. Также индийский министр планирует договориться о новых поставках комплектующих для различных типов вооружений.

Авторы India Today уверены, что спешка обусловлена обострением отношений с Китаем. В свете этого, правительство выделило дополнительные средства для закупки вооружений, которые планируется потратить на покупку образцов российского производства.

Стоит отметить, что отношения двух стран на оружейном рынке имеют долгую историю. Так, именно индийский контракт на покупку танков Т-90 в 1999 году позволил выручить средства для модернизации машин, и закупки современных танков для нужд российской армии.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Протурецкие боевики рассказали о бое с российским спецназом
Протурецкие боевики рассказали о бое с российским спецназом

Сообщается о погибших и раненых.

ВВС России сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем
ВВС России сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

Истребители действовали в рамках международных правил.

Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ
Минобороны РФ рассекретило документы начала ВОВ

Раскрытие документов поможет защитить историческую память.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости