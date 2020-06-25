На Параде Победы впервые продемонстрировали огнемётную систему ТОС-2

От редактора

На Параде Победы впервые продемонстрировали огнемётную систему ТОС-2

Артиллерийская система базируется на колёсном шасси.

Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»

Мнение

Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»

Субмарины нового поколения заменят устаревшие «Огайо».

Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков

Мнение

Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков

Отсутствие «детских болезней» вселило уверенность в конструкторов.

Сюжеты:

Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены
Главная страница | Политика | Армия и оружие | «Ростех»: Разработка новых средств поражения для Су-57 завершена

«Ростех»: Разработка новых средств поражения для Су-57 завершена

Сегодня, 16:54

Работы над новым истребителем проходят по утверждённому графику.

Фото: vitalykuzmin.net\ missilery.info

Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал агентству «Интерфакс» о ходе работ над перспективным истребителем. По его словам, разработка новых средств поражения для Су-57 уже завершена.

Источник не сообщил о каких именно средствах идёт речь, но добавил, что часть компонентов вооружения истребителя уже разработана, а часть — находится в процессе разработки. Представитель «Ростеха» отметил, что в арсенал Су-57 включат «большое количество» средств поражения.

На данный момент структуры госкорпорации работают над выполнением производственного плана, утверждённого ранее. Так, в прошлом году началась реализация контракта на поставку 76 машин — в этом году планируется поставить первый серийный образец Су-57, подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, первый самолёт пятого поколения планировалось передать заказчику в прошлом году, но крушение во время испытательного полёта внесло свои коррективы. До 2028 года Минобороны РФ планирует получить 76 единиц Су-57 для перевооружения трёх авиаполков.

На данный момент известно, что Су-57 получит пушечное вооружение — в 2014 году была испытана авиапушка 9-А1-4071К. 30-мм пушку могут дополнить управляемые ракеты «воздух-воздух» «Изделие 180», и гиперзвуковые ракеты Р-37М.


Дмитрий Кошевой

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков
Разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков

Отсутствие «детских болезней» вселило уверенность в конструкторов.

Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat
Игроки увидели намёк на выход нового Mortal Kombat

Считается, что новая игра выйдет на PlayStation 5.

Эксперт сулит разгром Украине после использования новых ракет против России
Эксперт сулит разгром Украине после использования новых ракет против России

«Катастрофическими последствиями» может обернуться использование ракет «Нептун» в Крыму, считают в Soha.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости