«Ростех»: Разработка новых средств поражения для Су-57 завершена

Работы над новым истребителем проходят по утверждённому графику.

Фото: vitalykuzmin.net\ missilery.info

Представитель госкорпорации «Ростех» рассказал агентству «Интерфакс» о ходе работ над перспективным истребителем. По его словам, разработка новых средств поражения для Су-57 уже завершена.

Источник не сообщил о каких именно средствах идёт речь, но добавил, что часть компонентов вооружения истребителя уже разработана, а часть — находится в процессе разработки. Представитель «Ростеха» отметил, что в арсенал Су-57 включат «большое количество» средств поражения.

На данный момент структуры госкорпорации работают над выполнением производственного плана, утверждённого ранее. Так, в прошлом году началась реализация контракта на поставку 76 машин — в этом году планируется поставить первый серийный образец Су-57, подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, первый самолёт пятого поколения планировалось передать заказчику в прошлом году, но крушение во время испытательного полёта внесло свои коррективы. До 2028 года Минобороны РФ планирует получить 76 единиц Су-57 для перевооружения трёх авиаполков.

На данный момент известно, что Су-57 получит пушечное вооружение — в 2014 году была испытана авиапушка 9-А1-4071К. 30-мм пушку могут дополнить управляемые ракеты «воздух-воздух» «Изделие 180», и гиперзвуковые ракеты Р-37М.

Дмитрий Кошевой