Отсутствие «детских болезней» вселило уверенность в конструкторов.

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Пятый год подряд в парадном строю по Красной площади проезжают перспективные машины на платформе «Армата», которая постепенно приближается к серийному производству. Так, разработчики танка Т-14 «Армата» сообщили об исправлении недостатков.

По словам руководителя «парадной» бригады «Уралвагонзавода» Михаила Бегмана, конструкторам удалось преодолеть стадию «детских болезней» платформы «Армата». Представитель завода отметил, что рабочие спокойны за машины, выезжающие на репетиции.

Бригада Бегмана отвечает за настройку и обслуживание техники во время репетиций. Коллектив из 50 человек сотрудничает с военными, учитывая их пожелания, и проводя обучение взаимодействию с новой техникой. «Наши специалисты проводят анализ работы бортовых электронных и механических систем и оборудования» — подчеркнул Михаил Бегман.

Напомним, универсальную гусеничную платформу «Армата» начали разрабатывать в 2009 году, а уже в 2015 году были продемонстрированы первые образцы техники на новой платформе — танк Т-14, и тяжёлая БМП Т-15.

Стоит отметить, что танк Т-14 «Армата» является единственным представителем третьего поколения боевых машин. Т-14 отличается лафетной компоновкой с необитаемой башней, что снижает заброневой объём машины. «Армата» оснащается круговым АФАР-радаром, ультрафиолетовыми камерами наблюдения, и комплексом активной защиты нового поколения. Конструкция машины позволяет установить танковое орудие 2А83 калибра 152 мм, которое значительно превосходит возможности 120-мм орудий зарубежных танков.

На форуме «Армия-2018» представители оборонного ведомства РФ подписали контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку 132 машин на платформе «Армата». По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, контракт будет выполнен до 2021 года.

Дмитрий Кошевой