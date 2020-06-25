Эксперт сулит разгром Украине после использования новых ракет против России

«Катастрофическими последствиями» может обернуться использование ракет «Нептун» в Крыму, считают в Soha.

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Авторы вьетнамского издания Soha оценили слова украинского эксперта, назвавшего крылатые ракеты «Нептун» «угрозой» для кораблей Черноморского флота. Эксперт издания сулит разгром Украине после попытки использования новых ракет против России.

Речь идёт о словах об опасности, которую несут российскому флоту ракеты «Нептун». По мнению украинских авторов, новая крылатая ракета может «достать» объекты инфраструктуры в Крыму, и поставить под угрозу корабли, базирующиеся в Новороссийске. В Украине считают, что это позволит расширить военную мощь страны, пишут авторы Soha.

Вьетнамские эксперты напомнили, что оптимизм касательно украинской ракеты ранее был развеян профильными специалистами. Более того, попытка её использования может стать началом конца Украины как государства в случае симметричного ответа России, считают в Soha.

Важно помнить, что базы российских кораблей в Новороссийске надёжно защищены от подобных атак современными средствами ПВО. При этом, украинская промышленность на данный момент вряд ли сможет обеспечить серийный выпуск крылатых ракет, и сопутствующего оборудования. В частности, эксперты говорят о недостаточном количестве носителей новых ракет.

Также следует отметить, что ракета «Нептун» является развитием советской противокорабельной ракеты Х-35, а современные средства ПВО России разработаны для противодействия более современным угрозам. Иначе говоря, украинский «Нептун» не может в полной мере считаться угрозой инфраструктуре территории РФ, и российским кораблям.

Напомним, ПКР «Нептун» обладает заявленной дальностью в 300 километров. Ракета калибра 380-мм несёт в себе 150-кг боевую часть, и инерциальная система наведения дополнена коррекцией по данным со спутников GPS.

Дмитрий Кошевой