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Пентагон заказал две первые подлодки класса «Колумбия»

Сегодня, 10:48

Субмарины нового поколения заменят устаревшие «Огайо».

подводная лодка
Фото: Wikipedia, Wikimedia Commons

Министерство обороны Соединённых Штатов начинает обновление парка подводных лодок страны. Пентагон заказал у концерна General Dynamics Electric Boat две первые подлодки нового поколения. Об этом сообщили представители компании.

По параметрам и внешним данным подлодки «Колумбия» почти не будут отличаться от «Огайо». Примерный диаметр корпуса 13 м, а длина субмарины – 170 м. В отличие от предшественницы, новая АПЛ будет вмещать меньше межконтинентальных баллистических ракет Trident D5. У «Огайо» 24 пусковые шахты, у «Колумбии» их будет 16. Однако новая подлодка получит усовершенствованный реактор. В субмаринах «Огайо» один раз за службу приходится делать полную перезагрузку ядерного топлива. Это требует времени, сил и финансовых затрат. В «Колумбии» двигатель рассчитан на все 42 года службы без вмешательства.


субмарина
Фото: USNI News

Подводные лодки класса «Колумбия», согласно планам командования ВМС США, полностью заменят к 2031 году субмарины «Огайо». В General Dynamics Electric Boat рассказали, что работы по первым двум АПЛ обойдутся военному ведомству в $9,47 млрд. Начать строительство субмарин компания планирует уже в этом году.

Первые две подлодки класса «Колумбия» (Columbia) получат серийные номера – SSBN 826 и SSBN 827. По плану Пентагона, таких субмарин в американских ВМС будет 12. Нынешние АПЛ «Огайо» начнут выводить из боевого состава с 2027 года.


Антон Жилин

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