Артиллерийская система базируется на колёсном шасси.

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Прошедший сегодня юбилейный парад традиционно стал местом премьеры новых образцов вооружений. Так, на Параде Победы впервые продемонстрировали огнемётную систему ТОС-2, которая дополнит имеющиеся системы «Буратино» и «Солнцепёк».

Главным отличием новинки стало колёсное шасси. Мобильность системы обеспечивает автомобиль повышенной проходимости «Урал» с колёсной формулой 6x6. Такое решение повышает мобильность тяжёлых огнемётных систем в условиях пустынной местности, и на шоссе.

Подробные характеристики машины, разработанной в НПО «Сплав», неизвестны. Считается, что «Тосочка» использует новые 220-мм неуправляемые снаряды с термобарической и зажигательной боевой частью.

Модернизированный боеприпас отличается увеличенной дальностью стрельбы. Напомним, новые ракеты для системы ТОС-1 обладают дальностью стрельбы 6000 метров — не исключено, что в ТОС-2 удалось увеличить этот параметр. Исполнительный директор НПО «Техмаш» ранее заявлял, что дальность новых ракет будет «гораздо выше» ракет системы ТОС-1А «Солнцепёк».

Напомним, в мае Минобороны РФ заключило контракт с корпорацией «Техмаш» на производство опытной партии систем ТОС-2. Заказчик должен получить последние заказанные машины в 2021 году.

Дмитрий Кошевой