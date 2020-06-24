Американские эксперты признали советский АК-74М худшим среди конкурентов.

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Несмотря на развитие технологий и скачок в качестве современных вооружений, пехотинец со своей винтовкой остаётся основным аргументом любой армии. Поэтому качества личного оружия солдата являются особенно значимыми. Эксперты The National Interest назвали лучшие штурмовые винтовки современности.

Первое место издание отдало разработке американской компании Colt — карабину M4A1. Оружие, пришедшее на замену M16 в 1994 году, отличается укороченным стволом, телескопическим прикладом, и улучшенной эргономикой. Что примечательно, в 2008 году представители Конгресса США отмечали, что конкуренты M4A1 отличаются меньшим количеством отказов, и закупки автомата следует прекратить.

Вторую позицию занимает британская буллап-винтовка SA80, которая отличается сбалансированностью и эргономикой. Тем не менее, надёжность и капризность оружия приводила к частым жалобам. Большинство недостатков удалось исправить в 2000 году, когда компания Heckler & Koch модернизировала британскую разработку. За SA80 следует ещё одна винтовка компоновки буллап — французский FAMAS. Эту разработку отличает высокая надёжность, гибкость конструкции, и точность. Тем не менее, ряд недостатков привели к решению о замене FAMAS французскими ВС.

Четвёртую позицию занимает немецкая Heckler & Koch HK416, которой заменяют FAMAS во Франции, и которую использует морская пехота США. Винтовка построена по схеме с коротким ходом газового поршня, что повышает надёжность, и устойчивость конструкции к внешним факторам.

Замыкает рейтинг издания советский АК-74М, представленный в 1991 году. Стоит отметить, что советская разработка легче других участников рейтинга, и обладает лучшим параметром эффективной дальности стрельбы (650 метров).

Дмитрий Кошевой