Эксперт сравнил габариты «Арматы» с американским «Абрамсом» и «Меркавой»

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Эксперт сравнил габариты «Арматы» с американским «Абрамсом» и «Меркавой»

Канадец представил графики сравнения габаритов российского танка с аналогами.

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Эксперт сравнил габариты «Арматы» с американским «Абрамсом» и «Меркавой»

Сегодня, 09:28

Канадец представил графики сравнения габаритов российского танка с аналогами.

Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

Долгое врем особенностью танков советской школы танкостроения была компактность, которая приносила свои преимущества и недостатки. «Родословную» компактных машин прерывает увеличившийся танк Т-14. Эксперт сравнил габариты «Арматы» с американским «Абрамсом» и «Меркавой».

Речь идёт о профиле танков — канадский инженер Майкл Михайлович использовал известные данные о длине и высоте популярных танков, и создал на их основе наглядные изображения. Российскую машину сравнили с израильской «Меркавой», американским M1A2 Abrams, французским AMX-56 Leclerc, немецким Leopard 2, и наследниками «советской школы» — китайским Type 99, и украинским БМ «Оплот».

Результаты наглядного анализа показывают, что российская машина значительно больше всех представленных конкурентов — лишь «Меркава» и «Абрамс», и «Леклерк» обладают сравнимыми габаритами. Так, длина «Арматы» достигает 8,7 метра, а высота — 2,7 метра. С ним может сравниться только «Леклерк» высотой в 2,95 метра, что обусловлено высокой «башней» прицельных приспособлений. Длина французской машины составляет «всего» 6,88 метра.

Ближе к «Армате» приблизилась израильская «Меркава» с длиной в 7,45 метра, и высотой в 2,66. При этом, в ней нет элементов, значительно увеличивающих высоту — речь идёт о сравнимых габаритах бронированного силуэта. Это обусловлено компоновкой «Меркавы», в которой моторное отделения размещено в лобовой части — справа от механика-водителя, а в корме находится десантное отделение. При этом, «Меркава» значительно тяжелее российского танка — 70 тонн против заявленных 55 пяти.


Фото: twitter.com
Фото: twitter.com


Стоит отметить, что Т-14 является единственным танком третьего послевоенного поколения, что компенсирует большие габариты малым заброневым объёмом. Машину отличает лафетная компоновка с необитаемой башней, и «стелс-технологии», которые недоступны существующим машинам второго поколения. Поэтому нельзя говорить о размерах Т-14 как о недостатке.


Дмитрий Кошевой

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