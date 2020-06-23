Главком сухопутных войск РФ о параде: У нас будут 3 типа «Панцирей»

Накануне парада появилась информация о новых видах техники.

Фото: Mil и Globallookpress

Парад Победы, помимо своей очевидной функции, ещё показывает новейшие (из тех, которые можно показывать) достижения военных инженеров. Главком сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что на параде будут отдавать предпочтение тем машинам, которые ранее не показывали публике:

«Должен заметить, что представим абсолютно новую машину — «Панцирь-СМ». У нас будут три типа «Панцирей»: «Панцирь-СМ», обычный и «Арктический»».

Помимо «Панцирей», на параде представят Т-90М «Прорыв», даже покажут Т-80БВМ, у которого газотурбинный двигатель. И продемонстрируют модельные конструкции БМП «Эпоха» и «Кинжал». Не позабудут об артиллерии: пройдёт РСЗО «Торнадо-С» и «Витязь».

Генерал отдельно подчеркнул, что парад Победы — не демонстрация милитаристских настроений, а исключительно мероприятие для демонстрации возможностей и для поддержания боевого духа. Особенно ветеранам. Им в большей части и посвящён этот парад — ведь именно они завоевали всем нам Победу.

Святослав Суздальский