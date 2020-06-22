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Турция закупает дроны-камикадзе для борьбы против «Панцирей»

Сегодня, 09:24

356 единиц модели Kargu помогут уничтожить комплексы ПВО.

Турция через Министерство обороны сделала заказ компании Defense Technologies Engineering and Trade на 356 единиц техники. Дроны-камикадзе будут использоваться для борьбы против «Панцирей» — комплексов ПВО ближней зоны. Чаще всего они используются сейчас в Ливии и Сирии. Вывод о предназначении дронов сделали аналитики The Drive.

Дроны созданы преимущественно под тактику роя до 20 единиц. Хотя есть и большие минусы: 15 килограмм веса и необходимость управления только в зоне прямой видимости. Оператор будет подвергаться серьёзному риску — ему нельзя удаляться более чем на 10 км. Да и из-за габаритов дрона его можно сбить даже из стрелкового оружия.

Хотя при этом скорость у Kargu достигает 145 км, но выдерживать её получится максимум полчаса.


Святослав Суздальский

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