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«Военная приёмка» показала новую машину дистанционного разминирования «Гвидон»

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«Военная приёмка» показала новую машину дистанционного разминирования «Гвидон»

Это дальнейшее развитие МДР «Листва».

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«Военная приёмка» показала новую машину дистанционного разминирования «Гвидон»

Сегодня, 15:22

Это дальнейшее развитие МДР «Листва».

«Военная приёмка», выходящая на телеканале «Звезда», показала новую машину дистанционного разминирования (МДР) «Гвидон». Автор телепрограммы рассказывает, что «Двидон» — продолжатель «дела» «Листвы», а занимаются разработкой в 12 ЦНИИ Минобороны РФ.

Во-первых, машине «прокачали» мощность. Во-вторых, мобильная ось теперь будет двухосной. В целом, этот тип МДР борется с различными минами, в том числе и электронными. Особое излучение позволяет выключать или выводить из рабочего состояния электронику взрывных устройств на расстоянии до 100 метров — это дальность действия «Листвы». Возможно, «Гвидон» станет работать дальше. Эти МДР создавались по специальному заказу Ракетных войск стратегического назначения РФ.


Святослав Суздальский

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