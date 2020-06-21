«Военная приёмка» показала новую машину дистанционного разминирования «Гвидон»

Это дальнейшее развитие МДР «Листва».

«Военная приёмка», выходящая на телеканале «Звезда», показала новую машину дистанционного разминирования (МДР) «Гвидон». Автор телепрограммы рассказывает, что «Двидон» — продолжатель «дела» «Листвы», а занимаются разработкой в 12 ЦНИИ Минобороны РФ.

Во-первых, машине «прокачали» мощность. Во-вторых, мобильная ось теперь будет двухосной. В целом, этот тип МДР борется с различными минами, в том числе и электронными. Особое излучение позволяет выключать или выводить из рабочего состояния электронику взрывных устройств на расстоянии до 100 метров — это дальность действия «Листвы». Возможно, «Гвидон» станет работать дальше. Эти МДР создавались по специальному заказу Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Святослав Суздальский