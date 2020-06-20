Этот регион оптимален для нанесения удара по территории РФ, считает эксперт.

Последние недели в СМИ участились сообщения о приближении американских военных самолётов к российским границам. В свете этих событий военный эксперт Владимир Шурыгин оценил намерения соседей. Арктическое направление России сочли уязвимым для ВВС США.

Со времён Холодной войны, когда её «фронт» находился в Германии, противовоздушная оборона СССР и России была сконцентрирована у западных границ. Поэтому арктическое направление является самым выгодным для американских ударов по территории России, отметил Шурыгин.

Так, после развития ПВО на севере России американские ВВС переориентировались на использование крылатых ракет. Поэтому целью стратегической авиации США является запуск ракеты с безопасного расстояния — не попадая в зону действия российской ПВО.

Ввиду этого, частые «визиты» самолётов ВВС США к российским границам можно рассматривать как оттачивание выбранной тактики. Американские лётчики «более 70 лет» занимаются совершенствованием воздушных ударов через северное направление, отметил Шурыгин.

Напомним, 18 июня над акваторией Охотского моря были замечены стратегические бомбардировщики B-52H, а в Заполярье зафиксировали пролёт «стратегов» B-2A. Стоит отметить, что американская стратегическая авиация начинает тренировки с новой крылатой ракетой AGM-158C LRASM. Считается, что этот боеприпас позволит бомбардировщикам наносить удары вне досягаемости российских средств ПВО — заявленная дальность стрельбы составляет 560 километров.

Дмитрий Кошевой