«Российские» МиГ-29 и Су-24 повлияли на ход войны в Ливии

Эксперты считают, что неопознанные самолёты прибыли в Ливию из РФ.

Аналитики связали потери боевиков и турецких вооружённых сил в Ливии с появлением неизвестных самолётов. Считается, что это «российские» МиГ-29 и Су-24. Призывы президента Эрдогана свидетельствуют о том, что самолёты повлияли на ход войны в Ливии, передаёт Avia.Pro.

Речь идёт о фронтовых бомбардировщиках Су-24, которые вместе с истребителями МиГ-29 были замечены на авиабазе ливийских военных. Резкое наращивание военно-воздушных сил толкнуло западных экспертов на предположение, что самолёты прибыли из России.

После появления фронтовой авиации у ливийской армии боевики потерпели ряд поражений. В частности, ракетно-бомбовыми ударами были уничтожены колонны войск Правительства национального согласия (ПНС), и боевиков, прибывших из Сирии. После этого Эрдоган заявил о необходимости начала переговоров с Ливийской национальной армией.

Напомним, в конце мая представители ПНС сообщили, что Россия якобы поставила ЛНА истребители и бомбардировщики, которые попали в страну с авиабазы Хмеймим. После этого на спутниковых снимках авиабазы Эль-Джуфры были замечены истребители МиГ-29. Это совпало с переброской двух групп истребителей МиГ-29 на Хмеймим, которую зафиксировали иранские ресурсы.

Дмитрий Кошевой