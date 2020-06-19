В Китае рассказали, как РФ реагирует на корабли НАТО в Баренцевом море

Издание Sohu объяснило, как ВМФ заставил отступить французский фрегат.

5 июня в акваторию Баренцева моря вошёл французский фрегат Aquitaine. В мае, в том же районе находились 4 корабля НАТО. В Китайском издании рассказали, как РФ противостояла кораблям.

По словам китайских экспертов, Россия показала молниеносную реакцию. Фрегат Aquataine сразу же взяли под контроль и наблюдали за всеми его действиями. В итоге французское судно «добровольно» покинуло акваторию.

Когда 4 корабля НАТО находились в Баренцевом море, то российские военные сразу же начали проводить учения, которые заставили потенциального противника развернуться в другом направлении.

В Баренцевом море находится Северный флот РФ. Россия расценивает такие захождения в свою акваторию как провокацию. Военачальники не раз заявляли, что будут максимально жёстко и быстро отвечать на подобные провокации и пресекать их.

Олег Луганский