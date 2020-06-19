Истребители действовали в рамках международных правил.

19 июня российским истребителям пришлось подниматься на перехват военного самолёта США. ВВС России сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем. Данную информацию озвучили представители военного ведомства РФ.

Силы противовоздушной обороны зафиксировали появление бомбардировщика В-52Н, принадлежащего Соединённым Штатам. Он совершал полёт над нейтральным участком Охотского моря. Согласно международным правилам полётов, ему на перехват были отправлены истребители. Су-35, МиГ-31 и Су-30 приблизились к американскому самолёту и преследовали, пока последний не вернулся на свою территорию. По сообщению Национального центра управления обороны РФ, В-52Н находился на значительном расстоянии от границ государства.

17 июня произошёл обратный случай. Американские истребители, базирующиеся на Аляске, были подняты для сопровождения российского бомбардировщика Ту-95. Такие действия прописаны в международных правилах. Истребители сопровождает чужие самолёты, пока те не нарушат государственную границу. Тогда пилоту поступит предупреждение.

Антон Жилин