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Комплексы «Прометей» и «Нудоль» готовят к принятию на вооружение

Чт 18 июня 2020, 14:54:25

Системы ПВО нового поколения защитят небо от гиперзвуковых целей и спутников.

Российские войска продолжают переоснащение новыми типами вооружений. Как сообщает еженедельник «Звезда», комплексы ПВО «Прометей» и «Нудоль» готовят к принятию на вооружение. Новые системы призваны бороться с угрозами нового поколения.

Современная гонка вооружений давно вышла на гиперзвуковую скорость, что потребовало соответствующих средств защиты. Так, зарубежные баллистические ракеты с пикирующими боеголовками могут достигать скорости в 5-8 чисел Маха, что доступно существующим системам ПВО России. Но в будущем могут появиться ещё более скоростные цели, которые требуют иных решений.

Для противодействия подобным целям были разработаны ракетные комплексы А-235 «Нудоль», и С-500 «Прометей». Так, разработка «Нудоли» стартовала в 1978 году, но в середине 1990-х работы по проекту закончили. О возобновлении разработки стало известно в 2011 году. За это врем было произведено несколько учебных пусков. Считается, что «Нудоль» может сбивать баллистические ракеты, спутники, и маневренные космические аппараты.

С-500, в свою очередь, является продолжателем идей семейства С-400. Это система ПВО большой и средней дальности, но её характеристики расширяют спектр доступных целей. Считается, что её ракеты могут сбивать гиперзвуковые цели на скорости свыше 5 чисел Маха.

Новый АФАР-радар комплекса позволяет обнаруживать и одновременно поражать до 10 целей. «Прометей» также сможет бороться с низкоорбитальными спутниками, что делает его первым комплексом противокосмической обороны.


Дмитрий Кошевой

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