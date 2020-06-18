Китайские журналисты оценили предстоящий парад в Москве

Парад Победы является способом отстоять статус страны-победительницы, уверены в Xinhua.

Пока военные готовятся к прохождению парадным строем по Красной площади, мировые СМИ продолжают высказываться на тему массовых мероприятий на фоне угасающей пандемии. Так, китайские журналисты высоко оценили предстоящий парад в Москве.

По мнению авторов информационного агентства «Синьхуа», проведение парада Победы — это возможность подтвердить статус страны-победительницы фашизма, и вдохновить россиян демонстрацией оборонного потенциала страны.

Китайские журналисты особенно подчеркнули своё отношение к проведению парада на фоне пандемии коронавируса. Подобный шаг «показывает мужество России», отметили в «Синьхуа».

Напомним, ранее указом Президента России Владимира Путина традиционный парад Победы 9 мая был отменён. В отдельных городах его заменили фейерверками, и прохождением авиации. Такое решение было продиктовано мерами по борьбе с распространением COVID-19.

В конце мая стало известно, что парад проведут 24 июня. В этот день 75 лет назад был проведён Парад Победы с бросанием штандартов немецких частей на брусчатку у мавзолея. На юбилейном параде будут продемонстрированы 234 единицы техники, включая исторические образцы, и современные машины. Так, по Красной Площади пройдут модернизированные танки Т-90М, и Т-80БВМ, а также новые артиллерийские самоходки 2С33 «Мста-СМ», и 2С35 «Коалиция-СВ».

Кроме того, на параде должна состояться публичная премьера модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Новый ЗРПК отличается увеличенной дальностью поражения целей, и ракетами для поражения малогабаритных целей. Второй новинкой станет боевая машина инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ), которую заметили на репетиции парада.

Дмитрий Кошевой