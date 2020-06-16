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Польское издание особо отметило приёмы «сирийский вал» и «карусель».

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Defence24: «Российская армия стремится к динамическому танковому бою»

Сегодня, 14:07

Польское издание особо отметило приёмы «сирийский вал» и «карусель».

Польское военное издание Defence24 отметило, что «российская армия стремится к динамическому танковому бою». Этот вывод сделали, опираясь на видимый прогресс модернизации. И с помощью последних военных конфликтов, российские военные смогли отработать и развить интересные тактики, основанные именно на высокой динамике боя.

В первую очередь эксперты отмечают растущую ценность артиллерии – она наносит высокоточные удары и заранее нейтрализует угрозу. Поразительная точность достигается с помощью внедрения автоматизированных систем командования и ведения огня.

К этому же относят и новую манеру пользования ОБТ – теперь это мобильная артиллерия, поддерживающая наступление пехоты на расстоянии до 12 км. А вот для этого используются 2 высокодинамичные тактики: «карусель» и «сирийский вал».

«Карусель» предполагает постоянную смену машин, ведущих огонь: первая разряжает боезапас, вторая готовится вести стрельбу. Это позволяет создать большую плотность огня и ввести в заблуждение противника относительно количества боевых машин. В городских условиях танки часто прикрываются «Тунгусками». Придумали «карусель» в чеченской кампании.

«Сирийский вал» подразумевает массированный огонь на подавление и активное перемещение. «Стволы» движутся на расстоянии 20-100 метров друг за другом и стреляют по выбранному сектору. При этом огонь ведётся с основной и запасной позиций, причём на каждой машина задерживается не дольше чем на 5 секунд. Приём позволяет взламывать оборону противника клиньями в нескольких местах и сразу продвигаться вглубь. Требует защиты от противотанковых орудий.


Святослав Суздальский

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