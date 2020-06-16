Российские С-400 после доработки смогут сбивать гиперзвуковые ракеты

Улучшить нужно радар и средства обработки информации.

Российские ЗРК С-400 «Триумф» позиционируются как средства, способные захватывать и сбивать гиперзвуковые ракеты. На практике эти данные были несколько преувеличены. Несмотря на то, что в конструкцию действительно закладывались такие возможности, доступными для применения они станут только сейчас. Да и то, только после доработки.

Основная проблема в радаре. Нынешний 59Н6 отслеживает цели с гиперзвуковой скоростью, но для поражения С-400 будут доступны только цели со скоростью не выше 8,5 Мах. Радар захватит объект и на более высокой скорости, но скорости обработки информации для уверенного просчёта траектории будет не хватать. Например, гиперзвуковая ракета Х-47М2, которая входит в АРК «Кинжал», летает на скорости 10 Мах, а это уже превосходит возможности «Триумфа».

Впрочем, время для доработки и наладки улучшенной системы есть — помимо России в мире только Китай обладает гиперзвуковым оружием. А для текущих вооружений С-400 подходит великолепно. Да и за время, которое есть у конструкторов, они точно успеют исправить огрехи, или же сконструируют комплекс следующего поколения, который полностью перекроет проблемные места.

Святослав Суздальский