Военные эксперты считают, что это была новейшая М51.3.

12 июня французские ВМС с подводной лодки Le Temeraire (S 617) произвели запуск ракеты в сторону Карибского бассейна. Субмарина находилась в водах Финистера – крайнего западного региона страны. Интересным совпадением является тот факт, что Франция испытала баллистическую ракету в День России.

Подробности испытаний остаются засекреченными. Ракета без боеголовки упала в Карибском море. За ней наблюдала французская и американская авиация. Во французских СМИ фигурирует информация, что с борта Le Temeraire была запущена баллистическая ракета М51, принятая на вооружение ещё в 2010 году. Однако военные аналитики предполагают, что французские ВМС испытали новейшую модификацию М51.3.

Портал Globalsecurity сообщает, что Франция с 2014 года разрабатывает третью версию ракеты М51. Новая модель должна поступить на вооружение после нынешнего года. Баллистическая ракета М51.3 будет обладать повышенной защитой от новейших систем противоракетной обороны. Власти Франции считают, что она будет главным объектом ядерного сдерживания государства на десятилетия вперёд.

В заявлении министра обороны Франции Флоренса Парли говорится об успешно проведённом испытании. В ведомстве подчеркнули высокотехнологичное превосходство военной промышленности страны. Российские аналитики высказали мнение, что Франция «поиграла мускулами» в Атлантике. Как раз 12 июня Россия ввела в эксплуатацию субмарину «Князь Владимир», оснащённую баллистическими ракетами «Булава».

Антон Жилин