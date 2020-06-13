Грузия возобновит производство Су-25 в оборонных и коммерческих целях

От редактора

Грузия возобновит производство Су-25 в оборонных и коммерческих целях

Новое вооружение будет соответствовать стандартам НАТО.

ВС РФ на Параде Победы продемонстрируют модернизированный «Панцирь»

Мнение

ВС РФ на Параде Победы продемонстрируют модернизированный «Панцирь»

Версия СМ может успешно бороться с новыми БПЛА Турции.

Франция испытала баллистическую ракету в День России

Мнение

Франция испытала баллистическую ракету в День России

Военные эксперты считают, что это была новейшая М51.3.

Сюжеты:

Геи, бисексуалы и лесбиянки более добросовестны, чем гетеросексуалы Белок BAM15 помог мышам похудеть без диеты Помогающий бороться с вирусами белок блокирует восстановление легких Яйцеклетки женщины могут игнорировать некоторые неидентичные сперматозоиды Почему без подготовки нельзя определить болезнь по кашлю Люди способны впадать в «зимнюю спячку» в тяжелые периоды Влияние I и II группы крови на форму заболевания COVID-19 выяснили медики В Краснодарском крае отменяют пропускной режим на междугородние поездки В Telegram Ефремова вошла жена или менеджер, сообщает дочь актера Пожилая мать простилась с Сергеем Захаровым, умершим после ДТП с Ефремовым Школьники в России получат аттестаты без сдачи экзаменов Бездомного осудили в Петербурге за «ложное минирование» Конститунционного суда и освободили
Главная страница | Политика | Армия и оружие | Франция испытала баллистическую ракету в День России

Франция испытала баллистическую ракету в День России

Сегодня, 13:13

Военные эксперты считают, что это была новейшая М51.3.

12 июня французские ВМС с подводной лодки Le Temeraire (S 617) произвели запуск ракеты в сторону Карибского бассейна. Субмарина находилась в водах Финистера – крайнего западного региона страны. Интересным совпадением является тот факт, что Франция испытала баллистическую ракету в День России.

Подробности испытаний остаются засекреченными. Ракета без боеголовки упала в Карибском море. За ней наблюдала французская и американская авиация. Во французских СМИ фигурирует информация, что с борта Le Temeraire была запущена баллистическая ракета М51, принятая на вооружение ещё в 2010 году. Однако военные аналитики предполагают, что французские ВМС испытали новейшую модификацию М51.3.

Портал Globalsecurity сообщает, что Франция с 2014 года разрабатывает третью версию ракеты М51. Новая модель должна поступить на вооружение после нынешнего года. Баллистическая ракета М51.3 будет обладать повышенной защитой от новейших систем противоракетной обороны. Власти Франции считают, что она будет главным объектом ядерного сдерживания государства на десятилетия вперёд.

В заявлении министра обороны Франции Флоренса Парли говорится об успешно проведённом испытании. В ведомстве подчеркнули высокотехнологичное превосходство военной промышленности страны. Российские аналитики высказали мнение, что Франция «поиграла мускулами» в Атлантике. Как раз 12 июня Россия ввела в эксплуатацию субмарину «Князь Владимир», оснащённую баллистическими ракетами «Булава».


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
National Interest: Новая американская ракета AGM-158C угрожает ВМФ РФ
National Interest: Новая американская ракета AGM-158C угрожает ВМФ РФ

Дальность полёта ракеты может составлять 560 километров.

Forbes назвали «Хабаровск» и «Белгород» самыми засекреченными подлодками России
Forbes назвали «Хабаровск» и «Белгород» самыми засекреченными подлодками России

Перспективные субмарины представляют загадку для иностранных экспертов.

Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления
Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления

 Смещение ареалов обитания тысяч видов стремительно продолжается, сообщают французские ученые.

Самое интересное
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости